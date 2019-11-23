В Конгрессе США просят администрацию президента прокомментировать планы по ДОН

Председатель комитета по делам вооруженных сил и глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит и Элиот Энгел просят администрацию президента прокомментировать свои намерения насчет Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее письмо конгрессмены направили помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену.

«Мы пишем, чтобы выразить нашу обеспокоенность по поводу будущего Договора по открытому небу, который играет важную роль в укреплении евроатлантической безопасности... Учитывая важность Договора, который является ключевым элементом существующей системы контроля над вооружениями, которая позволяет США и нашим союзникам следить за российскими военными маневрами, мы вновь обращаем ваше внимание на этот вопрос и ищем ясности в отношении намерений администрации»,— говорится в письме. Авторы подчеркивают, что они особенно обеспокоены сообщениями о том, что Госдепартамент и Министерство обороны получили приказ Белого дома не обсуждать ДОН с Конгрессом.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел сообщил о рассмотрении администрацией президента возможности выхода из ДОНа в октябре.

Напомним, в конце 2018 года Вашингтон решил сократить затраты на участие в договоре. Так США хотели заставить Москву выполнить свои условия. Вашингтон требовал разрешить пролеты над Москвой, Калининградской областью и десятикилометровой полосой на границе с Абхазией и Южной Осетией. В ответ в феврале 2019 года глава Минобороны России Сергей Шойгу обвинил США в стремлении манипулировать международным правом. В пятницу в Конгрессе прошли слушания о судьбе ДОН.

Подробнее — в материале “Ъ” «Договор дороже неба».

О слушаниях по ДОН в Конгрессе читайте в публикации “Ъ”.