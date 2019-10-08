США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел сообщил о рассмотрении администрацией президента возможности выхода из Договора по открытому небу. Такую информацию он приводит в письме советнику по нацбезопасности президента США Роберту О’Брайену.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001 году, но участвовала в нем с самого начала. В договоре участвует большинство европейских государств, США и Канада. В соответствии с документом страны обязаны предоставлять возможность совершать наблюдательные полеты над своей территорией. Например, российские военные выполняли один из таких полетов над территорией США с 22 по 30 сентября.

«Я глубоко встревожен сообщениями о рассмотрении администрацией Трампа возможности выхода из Договора по открытому небу. Решительно призываю вас не совершать этих безрассудных действий. Этот договор обеспечил военную транспарентность для 34 подписавших его стран с момента вступления в силу в 2002 году»,— говорится в открытом письме господина Энгела. По его мнению, выход из соглашения навредит союзникам, станет ударом национальной безопасности и принесет пользу только России.

Конгрессмен призывает обсуждать выход из договора открыто, в том числе с проведением консультаций с Конгрессом. Кроме того, по его данным, не проводились и консультации с партнерами по договору. «Договор позволяет США и союзникам отслеживать дислокацию российских военных. Благодаря наблюдательным полетам была получена дополнительная информация о российских военных действиях на Украине»,— говорится в письме.

Что такое Договор по открытому небу Читать далее

В конце 2018 года Вашингтон решил сократить затраты на участие в договоре. Так США хотели заставить Москву выполнить свои условия. Вашингтон требовал разрешить пролеты над Москвой, Калининградской областью и десятикилометровой полосой на границе с Абхазией и Южной Осетией. В ответ в феврале 2019 года глава Минобороны России Сергей Шойгу обвинил США в стремлении манипулировать международным правом.

О претензиях со стороны США и России по выполнению условий этого и других международных договоров — в материале “Ъ” «Пробил нас СЯС».