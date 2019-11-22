В Иране задержали около 100 лидеров протеста

Корпус стражей исламской революции задержал около 100 лидеров акций протеста, которые проходили в Иране последнюю неделю. Всего арестовано около 1000 участников.

«Около 100 лидеров недавних беспорядков были опознаны и арестованы в различных частях страны Корпусом стражей исламской революции»,— сказал официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили (цитата по агентству IRNA).

Протесты в Иране начались из-за повышения цен на бензин. Они прошли во многих городах страны. Участников акции поддержали в США. Сегодня, 22 ноября, стало известно, что Минюст США ввел санкции против министра связи и информации Ирана. Его обвинили в широкомасштабной цензуре. На фоне протестов в стране отключали интернет.

Подробнее о протестах читайте в материале “Ъ” «Иран загорелся от бензина».