Замглавы Росалкогольрегулирования обвинили в злоупотреблении полномочиями

Следствие предъявило обвинение в злоупотреблении полномочиями заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной по трем эпизодам. Накануне ее вызвали на допрос по делу о превышении должностных полномочий. Срок задержания госпоже Голосной продлили на 72 часа. В понедельник, 25 ноября, суд рассмотрит решение об аресте.

«Ей (Ирине Голосной.—“Ъ”) предъявлено обвинение по трем эпизодам статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), это тяжкое преступление... Помимо этого следствие располагает информацией о ее причастности к другим аналогичным преступлениям и проверяет ее»,— сообщила следовать в Пресненском суде Москвы (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 21 ноября, арестовали руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу (ЦФО) Сергея Пальцева. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По словам источников “Ъ”, расследование связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли. В частности, речь может идти об уклонении компаний от уплаты акцизов, а также о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система).

Подробности — в материале “Ъ” «Следствие пошло за пивом».