Сервис такси «Максим» запустил аукционное ценообразование

Сервис заказа такси «Максим» запустил возможность формировать стоимость поездки по аукционной модели, рассказали “Ъ” в компании. В приложении пассажиру будет предложено включить эту функцию при долгом ожидании автомобиля либо запустить аукцион вручную, после чего ему начнут поступать ценовые предложения от водителей.

«Такая возможность помогает ускорить для пассажира подачу автомобиля в ситуации, когда цена заказа не соответствует ожиданию водителей по причине их отдаленности от адреса подачи, большого спроса в данный момент или каких-то других особенностей, которые система не может учесть при первоначальном расчете цены»,— пояснил директор по развитию регионов сервиса заказа такси «Максим» Алексей Маркин.

Пока новая возможность запущена и тестируется в Екатеринбурге, Кургане, Якутске, Тамбове, Архангельске, Краснодаре, а также в столице Казахстана Нур-Султане. Позднее «Максим» планирует сделать ее доступной и в других городах.

По аукционной модели ценообразования с момента запуска работает основанный в Якутии агрегатор inDriver. В отличие от модели, применяемой сервисом «Максим», в inDriver первоначальную цену устанавливает пассажир.

Дмитрий Шестоперов