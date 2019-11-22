Путин: России важно прогнозировать изменение ситуации после выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин считает, что нужно «адекватно и точно» прогнозировать изменение международной ситуации после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На заседании Совета безопасности он сказал, что развал ДРСМД привел к «ощутимому удару по системе контроля над вооружением».

«Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире. В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможное изменение международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал»,— сказал господин Путин.

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По словам президента, озабоченность вызывает приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России. В числе угроз он назвал «попытку милитаризации космоса». «В разных регионах планеты не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые... Добавлю, что так называемый ракетно-ядерный клуб по факту — и вы все это хорошо знаете — пополняется новыми членами»,— сказал глава государства.

Срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. США и Россия отказались продлить договор и возложили ответственность друг на друга. 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk. На следующий день две российские подлодки — «Тула» и «Юрий Долгорукий» — в рамках учений выстрелили баллистическими ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия создаст запрещенную ДРСМД ракету.

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