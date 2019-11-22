В 2019 году российские блогеры заработали на рекламных ссылках на YouTube 3 млрд рублей

За восемь месяцев 2019 года российские «лидеры мнений» (инфлюенсеры) получили около 3 млрд руб. за размещение в своих видео рекламных интеграций, сообщил РБК со ссылкой на платформу расширенной аналитики BloggerBase. По прогнозам, к концу года прибыль блогеров может удвоиться.

Как отмечают в BloggerBase, по итогам 2019 года затраты рекламодателей в этом сегменте могут достигнуть 6 млрд руб., в прошлом году аналогичные затраты составили 2,2 млрд руб.

По оценкам аналитиков, больше всего на продвижение своего продукта в видеороликах российских блогеров потратили разработчик мобильных игр Plarium Global (187,6 млн руб.), агрегатор авиабилетов Aviasales (55,7 млн руб.), Рокетбанк (48 млн руб.), платформа для изучения иностранных языков SkyEng (20 млн руб.).

Ранее сервис Epicstars прогнозировал удвоение затрат рекламодателей на рекламу через блогеров в России по итогам 2019 года. По его оценкам, объем затрат достигнет 10 млрд руб.

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