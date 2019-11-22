«Мемориал» и МХГ просят Бастрыкина проверить слова Кадырова о наказании за оскорбление чести

Правозащитный центр «Мемориал» и Московская Хельсинкская группа (МХГ) просят председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проверить высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего «убивать, сажать и пугать» тех, кто критично высказывается в адрес чеченских властей. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет заниматься проверкой высказываний главы республики.

«Мемориал» сообщил, что 4 ноября на совещании в республиканском правительстве глава Чечни «призвал остановить журналистов и правозащитников», которые пишут о нарушениях прав человека в Чечне, а также пользователей соцсетей, которые критически высказываются в адрес республиканских властей. «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится»,— приводит правозащитный центр слова господина Кадырова. «Мемориал» добавил, что воспринимает эти слова «как прямую угрозу», которая «может иметь тяжкие последствия» для жизни, здоровья и безопасности всех тех, кто критически высказывается в адрес властей республики.

«В условиях, созданных за последние полтора десятка лет в Чеченской Республике, публичные высказывания Р. Кадырова воспринимаются его подчиненными как прямое указание к действию»,— приводятся в сообщении слова авторов заявления.

Напомним, в начале ноября «Русская служба BBC» опубликовала перевод слов господина Кадырова с чеченского языка. Глава Чечни на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу, призвал «убивать, сажать, пугать» тех, «кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами», а также выразил готовность преследовать провинившихся, «даже если законы всех стран будут нарушены». Кремль слова главы республики проверять отказался, а пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал материал «Русской службы BBC» «пасквилем» и подчеркнул, что на территории Чечни действовали и действуют все без исключения законы РФ.