Китай заявил о желании избежать продолжения торговой войны

Китай будет стремиться к заключению торгового соглашения с США и прекращению торговой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. При этом он отметил, что в случае необходимости Китай будет давать отпор.

«При необходимости мы будем давать отпор, но мы активно работаем над тем, чтобы избежать торговой войны»,— сказал председатель КНР на международном форуме «Новая экономика», проходящем в Пекине (цитата по «Интерфаксу»).

Си Цзиньпин отметил, что Китай готов сейчас работать над первой фазой торгового соглашения, которое должно создаваться на основе «взаимного уважения и равенства».

Напомним, в ноябре между представителям Пекина и Вашингтона удалось согласовать основные положения готовящегося торгового соглашения. Подписать предварительный двусторонний договор планировалось в Чили, где должен был состояться саммит АТЭС. Но из-за вспыхнувших в стране беспорядков саммит в Чили проведен не был. Вашингтон и Пекин продолжают искать площадку для встречи.

О возобновлении американо-китайских переговоров — в материале “Ъ” «Китай опять зовут к столу».