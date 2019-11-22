Трамп одобрил временное финансирование правительства США до 20 декабря

Президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря, сообщает The Washington Post. Накануне документ был утвержден Сенатом, в поддержку инициативы проголосовало 74 законодателя, против — 20. Если бы временное финансирование одобрить не удалось, правительству грозил бы шатдаун, который начался бы в полночь 22 ноября.

В прошлый раз американское правительство приостанавливало работу в конце 2018 года, и этот шатдаун стал самым длительным в истории страны. Спровоцировали его разногласия правительства и президента из-за строительства стены на границе с Мексикой, на котором настаивает господин Трамп. Пентагон планировал выделить на стену $3,6 млрд.

О планах главы Белого дома отгородиться от Мексики читайте в материале “Ъ” «Дональд Трамп не постоит за стеной».