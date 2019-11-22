Пенсионеров поманили дивидендами

Рыночные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вновь заинтересовались долевыми ценными бумагами. В октябре они нарастили свои инвестиции в акции более чем на 8 млрд руб. НПФ привлекает высокая дивидендная доходность и стабильная ситуация на фондовом рынке. Но значительно увеличивать вложения в рисковые инструменты пенсионные фонды не планируют, ограничивая их долю уровнем в 10%.

В начале четвертого квартала крупнейшие НПФ заметно увеличили присутствие на фондовом рынке. По данным 17 фондов, аккумулировавших более 98% пенсионных накоплений, их общие вложения в акции выросли более чем на 8 млрд руб. Рост обеспечили в основном фонды с небольшим портфелем акций. «ВТБ Пенсионный фонд» впервые с 2018 года инвестировал в эти инструменты 4,8 млрд руб., в итоге их доля в портфеле на конец месяца достигла почти 2%. На 1,7 и 1,4 процентного пункта (п. п.) увеличили инвестиции в долевые бумаги в октябре Национальный НПФ (до 3,1%) и фонд «Согласие» (до 2,4%), а суммарно их инвестиции выросли более чем на 700 млн руб. Почти на 1 млрд руб. (на 0,8 п. п., до 4,2%) выросли вложения в эти активы у НПФ «Эволюция». НПФ Сбербанка увеличил вложения всего на 0,3 п. п., до 1,3%, однако его портфель вырос почти на 2 млрд руб.

По данным ЦБ, на конец третьего квартала 2019 года большую часть агрегированного портфеля пенсионных накоплений НПФ занимали корпоративные облигации (51,7%) и гособлигации (28,7%). Еще 6,6% приходилось на операции репо, акции занимали 5,6%. Остальные средства размещены на депозитах и срочных счетах, в муниципальные облигации и т. д.

Вложения НПФ в акции снижались с середины 2017 года, то есть с момента начала санаций силами ЦБ крупных частных банков, связанных с рядом НПФ (см. “Ъ” от 22 апреля). Причина во внутренней санации НПФ, которая нередко была связана со списанием и распродажей крупных пакетов акций. У проходящих или уже прошедших оздоровление НПФ их доля в портфеле в октябре сохранилась на уровне предыдущего месяца: у НПФ «Открытие» — 10,4%, у «Будущего» — 3,6%, у «Сафмара» — 13,7%. «Увеличение доли акций на 0,1 п. п. связано исключительно с колебаниями рынка»,— отметили в НПФ «Сафмар».

Нарастившие вложения в акции фонды объясняют выбор в пользу рисковых инструментов изменившейся конъюнктурой. В третьей декаде октября индекс Московской биржи регулярно обновлял исторический максимум, а в начале ноября превысил уровень 3 тыс. пунктов. За 12 месяцев индекс вырос на 17%, а за октябрь — на 5%. «Снижение доходности государственных облигаций и высокая дивидендная доходность акций (см. “Ъ” от 3 сентября) являются одним из стимулов для увеличения доли акций в портфеле фонда»,— говорят в НПФ Сбербанка. С дивидендами связывают вложения в акции и в «ВТБ Пенсионном фонде». «Российский фондовый рынок относительно стабилен и показывает рост, потому акции, в том числе за счет довольно высоких дивидендов, интересны фондам»,— соглашается глава группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. По компаниям, входящим в индекс Московской биржи, дивидендная доходность составляет около 7% — одна из самых высоких в мире (см. “Ъ” от 18 ноября).

Но пенсионные фонды не собираются форсировать вложения в рисковые инструменты. «Мы придерживаемся консервативной инвестиционной стратегии, и значительное увеличение доли акций не планируется»,— пояснил представитель «ВТБ Пенсионного фонда». Глава управления активами НПФ «УГМК-Перспектива» Алексей Лузгин отмечает, что для обеспечения дополнительной доходности инвестиционного портфеля планируются краткосрочные операции с акциями, доля которых не превысит 10% в структуре пенсионных накоплений.

Илья Усов