У НПФ размылось привлечение

В этом году почти 15% граждан при переводе пенсионных накоплений сделали выбор в пользу Пенсионного фонда России, это максимальная доля за несколько лет. Впрочем, всему причиной общие слабые результаты переходной кампании: при снижении активности граждан и падении абсолютного числа поданных заявлений доля негосударственных пенсионных фондов (НПФ) просто размывается.

Одним из лидеров кампании по переводу пенсионных накоплений этого года может стать Пенсионный фонд России (ПФР), свидетельствуют данные о поданных заявлениях на смену страховщика. На 11 ноября около 38 тыс. заявлений, или почти 15%, было направлено на возвращение средств из частных фондов в ПФР. По итогам переходной кампании прошлого года было удовлетворено 74 тыс. заявлений на возвращение граждан в ПФР, но тогда это составило лишь 4,6% от всех переходов между страховщиками. Год от года число заявлений, поданных на перевод накоплений в ПФР, снижается, при этом их доля растет: в 2017 году вернулись в ПФР 1,4% (76,7 тыс. человек) от подавших заявления на смену страховщика, в 2016 году — 1,2% (79,3 тыс. человек). Почти во всех фондах, предоставивших “Ъ” данные, перевод пенсионных накоплений в ПФР входит в пятерку крупнейших направлений на смену страховщика.

38 тысяч заявлений было направлено на возвращение средств из частных фондов в ПФР, по данным на 11 ноября 2019 года

Впрочем, больше половины граждан (около 142 тыс. заявлений) в рамках переходной кампании решили поменять один НПФ на другой. Еще 30,5% (почти 80 тыс. человек) решили избавиться от статуса «молчуна» и сделали выбор в пользу частного фонда. Еще почти 800 человек решили сменить управляющую компанию, оставив свои накопления в ПФР. При этом времени на подачу заявлений на перевод почти не осталось — с этого года переходная кампания сокращена на один месяц, до конца ноября. В декабре можно лишь заявить отказ от перевода пенсионных накоплений.

В этом году продолжилось падение темпов переходной кампании. К ноябрю было подано всего 260 тыс. заявлений, или в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее, хотя прошлогодняя была самой пассивной за последнее десятилетие (см. “Ъ” от 13 мая). Основным каналом привлечения новых клиентов для частных фондов стали банковские сети: через них массово привлекают НПФ «ВТБ пенсионный фонд» и НПФ «Открытие», также этим каналом пользуется Национальный НПФ (см. “Ъ” от 15 ноября). Еще один серьезный игрок по привлечению в этом году — «Газфонд Пенсионные накопления», свидетельствуют данные, предоставленные “Ъ” фондами, в которых сконцентрировано чуть меньше 40% обязательств по ОПС. Этот НПФ в основном привлекал своих новых клиентов через собственную агентскую сеть, рассказали контрагент и сотрудник фонда.

При этом ранее ПФР и его клиентская база были основными каналами пополнения активов частных фондов. Ситуация поменялась в прошлом году, когда переток клиентов между частными фондами превысил отток застрахованных лиц из ПФР. Впрочем, в прошлом году оттоки из ПФР были также заметными: по итогам переходной кампании в НПФ было переведено 40 млрд руб. Однако менее значительный перевод средств в частные фонды позволил в прошлом году впервые с 2015 года по итогам переходной кампании показать рост стоимости чистых активов под управлением государственной управляющей компании ВЭБ.РФ (управляет наибольшим объемом средств клиентов ПФР) на 3% по сравнению с предыдущим годом из-за полученного дохода по портфелю. Если динамика переходной кампании сохранится, то, по расчетам “Ъ”, нетто-отток активов из ВЭБа составит около 3 млрд руб., или менее 0,2% от суммарных активов под его управлением. Таким образом, второй год подряд продолжится рост стоимости чистых активов ВЭБа, который будет находиться на уровне заработанной доходности госуправляющего.

«В этом году переходная кампания практически остановилась»,— констатирует гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, это произошло по нескольким причинам — ужесточившимся правилам перевода, техническим неисправностям в работе ЕПГУ в первой половине года, а также из-за потерь «молчунами» инвестдохода за максимальный срок (четыре года). «Однако в следующем году следует ожидать активизации переходов, в том числе из ПФР, потому что "молчуны" будут переходить без потери инвестдохода. А значит, кто сознательно выжидает, чтобы сделать выбор в пользу частного фонда, сможет реализовать его без штрафных санкций»,— отмечает эксперт.

Илья Усов