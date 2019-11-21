СМИ: Exxon Mobil продаст активы на $25 млрд

Exxon Mobil готовит масштабную распродажу своих активов, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, американская энергетическая компания готова продать в общей сложности активы на $25 млрд, чтобы сосредоточиться на нескольких крупных проектах.

Отмечается, что несколько месяцев назад компания составила список проектов, которые она собирается покинуть. В нем оказались активы в 11 странах. Так, Exxon намерена перестать работать в Норвегии, в британской части Северного моря, в Германии и Румынии. Компания также значительно сократит активы в Юго-Восточной Азии, покинув проекты в Индонезии и Малайзии. В Африке Exxon хочет продать бизнес в Чаде, Экваториальной Гвинее, а также частично в Нигерии, сообщили источники агентства.

В самой компании отказались комментировать слухи.

Кирилл Сарханянц