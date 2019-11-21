Бизнес защищают от избыточных налогов

Налоговый кодекс может быть изменен, чтобы компании, пойманные на необоснованной оптимизации, не переплачивали. Сейчас, если ФНС выявила схему экономии на налогах, компании могут доначислить даже больше, чем она должна была заплатить изначально. По словам предпринимателей, часто не учитываются ни расходы компаний, ни льготы. Рабочая группа, которую возглавляют бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко, направила письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой прямо прописать в законе, что ФНС не должна доначислять избыточные налоги.

Это избавило бы предпринимателей от постоянной угрозы, считает председатель московской коллегии адвокатов «Фокин и партнеры» Владимир Фокин: «Сейчас все ведут сделки определенным образом. Судебная практика позволяет это делать, но она может поменяться, и уже задним числом пересматривают сделки, которые на тот момент были вполне законны. ФНС начисляет по максимуму. Судебная практика частично компенсирует это, и то местами, нерегулярно и непредсказуемо. То есть плательщик, которого заподозрили в налоговой оптимизации, может в нынешнее время очень много переплатить.

И получается дисбаланс интересов и некая несправедливость, то есть уже налоги начинают выполнять функцию наказания.

На мой взгляд, это стимулирует еще и коррупционную составляющую. Если в статью закона будет внесено, что налоговые обязательства справедливо считать в случае выявления оптимизации с учетом затрат, льгот, то это лишит ФНС возможности применять нормы как инструмент. Таким образом, бизнесмен будет защищен, его не обдерут как липку, потому что доначисление налога без учета затрат приводит в 90% случаев к банкротству или угрозе банкротства».

В налоговой службе отказались комментировать инициативу. В последнее время ФНС начала отказываться от формального подхода к налоговой оптимизации, и теперь выявляют гораздо больше схем по уклонению. Но в тех случаях, когда бизнес нарушил что-то случайно, формальный подход остался. Об этом “Ъ FM” рассказал руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов: «Все чаще начинают обращать внимание не на букву, а на некий дух закона. В России эта концепция начинает завоевывать популярность, и налоговые органы делают вывод, что вы создали только видимость законной операции. Хотелось бы, чтобы принцип работал в две стороны. Налоговые инспекторы все чаще видят в качестве цели именно обеспечение доходной части бюджета, а не законов в налоговой сфере, а это не всегда одно и то же».

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ФНС выигрывает большинство споров о налоговой оптимизации. Как отчитались в службе, с момента появления такой статьи в 2017 году бизнес проиграл 90% дел.

Сергей Гусев