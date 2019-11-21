«В том-то и дело, что не хотели как лучше»

Медсправки не подорожают: после вмешательства президента Минздрав в течение десяти минут отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей. Буквально по всей стране у больниц выстроились многочасовые очереди. Граждане пытались получить справки по старой системе. Согласно новому регламенту, обычная медсправка подорожала бы в зависимости от региона в пять-десять раз. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе обращает внимание, что подобные решения не способствуют повышению безопасности на дорогах.

Такое можно было видеть разве что в позднем СССР в период антиалкогольной кампании или в самом начале реформ новой России. Сейчас же могло показаться, что наступила та самая антиутопия. Некий невероятный образ будущего, воспетый писателями-фантастами. Огромные очереди встали — внимание — в наркодиспансеры. Даже привыкшему ко всему советскому человеку подобное могло бы присниться в кошмарном сне. YouTube переполнен красочными роликами. Естественно, граждане в очередях не лучшим образом высказываются в адрес федеральной и местной власти.

Что же такое случилось? Причиной всему вполне себе прогрессивное начинание — так часто бывает. Чиновники придумали, как бороться за безопасность движения. В частности, автомобилистов обязали сдавать анализ крови на хроническое злоупотребление алкоголем. Все бы хорошо, но новая справка почему-то стала в четыре, а то и в пять раз дороже. Видимо, для чиновников это стало неожиданностью, но 5 тыс. за бумажку оказались вполне себе существенной суммой даже для благополучной Москвы, не то что для регионов. И вот проблема стала повсеместной: вся Россия буквально встала в очередь. Нетрудно спрогнозировать, что опасность социального взрыва в таком случае возрастает в разы.

Однако обо всем этом — как бы случайно, из СМИ — узнал президент и немедленно вмешался.

Владимир Путин, президент России: «Чушь какая-то просто. У нас минимальный размер оплаты труда — 11.280 руб. — такую зарплату получают 3,2 млн человек, да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и поменьше платят. А сколько миллионов людей возле этой цифры, чуть побольше?»

После этого выступления чиновники тут же отложили нововведение. Можно было бы сказать — почти что счастливый конец всей этой истории. Но вот сообщение из Казани: в очереди умер пожилой мужчина. А сколько людей было вынуждены таким образом потратить свое свободное время? Кто им теперь все это возместит? А если бы президент не вмешался? Где искать правды? Как вот со всем этим бороться? Что же получается, в России только один единственный институт работает?

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Можно было бы в очередной раз привести цитату из Виктора Черномырдина: хотели как лучше, а получилось как всегда. Однако в том-то и дело, что не хотели как лучше. Придумали, как заработать. Действительно, не обеднеет водитель — раз на машину деньги нашел, значит, и на справку найдет.

Государство ищет любую возможность, любой предлог, чтобы содрать с нас дополнительные деньги. По крайней мере, создается такое впечатление.

А в последнее время все больше. А затем наступает торжество ручного управления: президент — единственный наш заступник — только он о нас заботится. Это тренд последнего времени, хороший политтехнологический ход, благо подчиненные не подводят.