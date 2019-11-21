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Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ   |  купить фото

Регионы встретили понижение ставок

Могут ли примеру Сбербанка последовать другие кредитные организации

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Сбербанк снижает ставки по ипотеки. С 22 ноября минимальная ставка на квартиру в новостройке составит 6,5%, а на вторичном рынке — 8,5%, говорится в сообщении банка. Вслед за ним свои ипотечные программы перепишут и другие кредитные организации, полагает генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин.


«Тут есть несколько факторов. С одной стороны, это снижение ставки рефинансирования ЦБ, то есть деньги для Сбербанка стали дешевле. Дальше — это совершенствование механизмов оценки заемщиков, big data и прочие вещи, которые ведут к тому, что Сбербанк может более эффективно проверять заемщиков и выдавать кредиты только самым надежным из них. Вот эти два фактора основные. При этом ставка ЦБ общая для всех игроков рынка. Соответственно, можно ожидать, что некоторые, может быть, для пиар-эффекта сделают даже еще большее снижение ставки для какой-либо категории заемщиков»,— отмечает Жданухин.

В среднем снижение ипотечных ставок составит 0,3 процентных пункта. Но для некоторых регионов страны Сбербанк снижает ставку на 0,6 пункта на готовое жилье. Это касается Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Татарстана и Новосибирской области. Вероятно, за счет этих регионов кредитная организация рассчитывает пополнить свой ипотечный портфель, считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко: «Эти регионы, конечно, пользуются спросом: рынок достаточно активный, банкам интересно выдавать ипотеку в этих регионах, и, соответственно, у них меньше рисков. Но, если честно, логику я не могу понять. Вот лучше бы каким-то депрессивным регионам помогали, поддерживали. Не вижу смысла устраивать демпинг на вторичное жилье в этих — итак вполне себе благополучных».

В последний раз Сбербанк снижал ставки по ипотеке в октябре, на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования. Тогда же были снижены ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков, на 0,6 процентного пункта.

Светлана Белова


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