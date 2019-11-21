Изъятые с украинских кораблей оборудование и оружие являются вещдоками в деле моряков

Россия не вернула 30 единиц оружия (среди них — автоматы Калашникова и пистолеты Макарова), радиоонавигационное оборудование и сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, изъятые у украинских моряков при инциденте в Керченском проливе. Кроме того, морякам не вернули сотовые телефоны, флеш-карты, электронные накопители и личные вещи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на их адвоката Николая Полозова.

«Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России... Мы сейчас будем разбираться и в случае, если это так, будем предпринимать соответствующие действия»,— сказал господин Полозов. Он добавил, что переданные Киеву суда также являются вещдоками и переданы на ответственное хранение. Такое хранение, по словам адвоката, запрещает какие-либо действия — в том числе эксплуатацию и ремонт.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что они незаконно пересекли российскую границу.

На прошлой неделе “Ъ” стало известно, что российские власти приняли решение вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», запланированного на 9 декабря. 20 ноября все задержанные в ноябре 2018 года Россией украинские корабли вернулись на Украину. Речь идет о малых бронированных катерах «Бердянск» и «Никополь», а также буксире «Яны Капу». Глава ВМФ Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия «угробила» украинские корабли. В ответ ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей.

О решении Москвы вернуть суда — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».