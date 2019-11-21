Вступление в силу закона об электронном обжаловании штрафов будет ускорено

Автор законопроекта об электронном обжаловании штрафов ГИБДД депутат Рафаэль Марданшин («Единая Россия») планирует внести поправку о вступлении в силу нового закона сразу после принятия. Об этом “Ъ” заявил сам парламентарий.

Напомним, в начале октября Рафаэль Марданшин внес в Госдуму поправки в КоАП о возможности обжаловать штрафное постановление через портал госуслуг с поэтапным вступлением в силу с марта 2020 года. Документ Госдумой еще не рассматривался, поскольку долгое время готовился официальный отзыв правительства. Ситуация обсуждалась на совещании в правительстве в начале недели. Отзыв готовили в Минкомсвязи, вице-премьер Максим Акимов потребовал ускорить подготовку документов. Документ оперативно предоставили в Белый дом уже вечером 19 ноября. Подготовка проекта отзыва затянулась из-за согласования документа с другими ведомствами, пояснил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, так устроена процедура внесения документа в правительство.

«Минкомсвязь оперативно подготовила положительный отзыв на законопроект и направило на согласование в МВД, Минюст и Минфин,— пояснил Рафаэль Марданшин.— Наконец все ведомства согласовали отзыв на законопроект, и я рассчитываю, что в ближайшее время отзыв будет направлен в Госдуму. Как мне стало известно, на проектном комитете в правительстве глава ГИБДД отметил полную техническую готовность к запуску сервиса со стороны их ведомства». В Минкомсвязи “Ъ” также подтвердили техническую готовность к запуску суперсервиса по обжалованию штрафов.

Подробнее о ситуации с электронным обжалованием штрафов читайте в материале “Ъ” «Со штрафами ГИБДД пока не все супер».