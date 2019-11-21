Лидер Мьянмы будет лично защищать свою страну в Международном суде ООН

Государственный советник Мьянмы, фактический лидер этой страны и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи намерена сама отправиться в Гаагу и защищать Мьянму в Международном суде ООН от обвинений в геноциде народности рохинджа.

Ведомство государственного советника Мьянмы на своей странице в Facebook сообщило, что для оспаривания иска в Международном суде ООН Мьянма привлекла известных международных юристов. «Госсоветник в качестве министра иностранных дел возглавит эту команду юристов в Гааге, Нидерланды, для защиты национальных интересов Мьянмы в Международном суде ООН»,— говорится в заявлении.

Иск к властям Мьянмы от имени Организации исламского сотрудничества (OIC) подала на прошлой неделе Гамбия. В 46-страничном иске говорится, что Мьянма на протяжении нескольких лет осуществляла кампанию массовых убийств, изнасилований и разрушения сообществ рохинджа в штате Ракхайн. Мьянманские военные «систематически стреляли в гражданских лиц народности рохинджа, убивали их, принудительно сгоняли с их земель, подвергали групповым изнасилованиям, задерживали, избивали, пытали, сжигали и разрушали дома рохинджа, мечети, медресе, магазины и духовную литературу». С октября 2016 года из страны бежали более 700 тыс. рохинджа, более 10 тыс. представителей этой народности погибли. Публичные слушания по этому делу пройдут в Гааге 10–12 декабря.

Правозащитные и благотворительные организации неоднократно выражали свое разочарование тем, что, оказавшись во главе государства, Аун Сан Су Чжи не только не выступила против преследований рохинджа, но и фактически поощряла их. В редких упоминаниях ситуации с рохинджа государственный советник обычно предлагала международной общественности не вмешиваться в то, что она называла вопросом, который народ ее страны решит без вмешательства извне.

Алена Миклашевская