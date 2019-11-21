Европейские стартапы привлекают рекордные инвестиции и перемещаются в небольшие города

В 2019 году венчурные инвестиции в европейские технологические стартапы достигли рекордных $34,3 млрд, говорится в докладе инвесткомпании Atomico. Рост инвестиций в сравнении с 2018 годом составил 40%. Для сравнения: инвестиции в азиатские стартапы в этот период снизились почти вдвое, до $63 млрд, а в американские — на 1%, до $117 млрд. При этом количество IPO сократилось с 87 до 33.

Число «единорогов» (то есть компаний, стоимость которых превысила $1 млрд) среди европейских стартапов достигло 174 против 154 годом ранее. По числу «единорогов», привлекавших венчурные инвестиции, лидирует Великобритания (29 стартапов), далее следуют Германия (17), Франция (11), Швеция (8) и Нидерланды (7). Что касается отраслей, то здесь на первом месте финтех: 20 «единорогов» этой сферы привлекали венчурные инвестиции, также среди лидеров разработчики корпоративного ПО (16), стартапы, занимающиеся модой (8) и путешествиями (7). Финтех в целом остается важнейшей сферой для европейских стартапов — так, например, немецкий онлайн-банк №26 привлек в нынешнем году $470 млн, а шведский платежный сервис Klarna — $460 млн.

По-прежнему больше всего стартапов, привлекших инвестиции в период с 2015 по 2019 год, в Лондоне (2,75 тыс.), далее следуют Париж (1,18 тыс.) и Берлин (930), Москва находится на десятом месте с 302 стартапами.

Притом что лидерами по количеству стартапов остаются крупные европейские столицы, из-за дороговизны недвижимости в этих городах стартапы все больше привлекают сравнительно небольшие города. Так, например, в Германии все больше стартапов работает в Мюнхене, Кельне, Бремене, Ахене и др. «Какие лучшие центры для европейских стартапов? Клуж-Напока (Румыния), Делфт (Нидерланды), Минск (Беларусь). Европейские технологические компании больше не концентрируются в горстке городов и горстке стран»,— говорится в докладе.

Яна Рождественская