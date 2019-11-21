Большинство работодателей не намерены выплачивать новогодние премии сотрудникам

Больше половины (51%) работодателей не намерены премировать своих сотрудников по итогам года, сообщил ТАСС со ссылкой на опрос сервиса по трудоустройству Rabota.ru. При этом менее 30% опрошенных порталом работодателей заявили, что выплатят премии сотрудникам только некоторых категорий. Лишь 19% респондентов заявили о том, что их компании наградят годовой премией всех своих сотрудников.

Опрос был проведен в ноябре среди 1 тыс. представителей компаний по подбору персонала.

Количество работодателей, готовых премировать свои сотрудников, выросло по сравнению с прошлым годом. Согласно аналогичному исследованию 2018 года, 58% сотрудников тогда не собирались выплачивать премии.

О готовности работодателей повышать зарплаты в текущем году — в материале “Ъ” «Зарплаты намерены расти выше инфляции».