Китай выразил США протест из-за законопроекта по Гонконгу

Китай сделал строгое представление США после принятия Вашингтоном законопроекта «О правах человека и демократии в Гонконге», сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он призвал США «одуматься, пока не поздно» и остановить продвижение законопроекта.

«Китайская сторона выражает резкое осуждение и решительный протест в связи принятием соответствующего законопроекта сенатом и палатой представителей США, мы уже сделали США строгое представление в этой связи»,— сказал дипломат на брифинге (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «неверные действия США нанесут вред не только интересам Китая, но также и интересам США в Гонконге».

Напомним, принятый накануне законопроект позволяет Вашингтону принимать меры против китайских чиновников, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге. После согласования текста обеими палатами Конгресса законопроект отправят президенту США Дональду Трампу на подпись. Тем временем в администрации господина Трампа опасаются, что закон может отрицательно сказаться на ходе торговых переговоров Пекина и Вашингтона.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Сенат США вступился за Гонконг».