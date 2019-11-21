Зеленский ответил Коломойскому: внешнюю политику Украины должен определять президент

Вектор внешней политики страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Так он отреагировал на заявления предпринимателя Игоря Коломойского о необходимости восстановления отношений между Киевом и Москвой.

Игорь Коломойский, чье состояние Forbes оценивает в $1 млрд, в 2014–2015 годах был губернатором Днепропетровской области. В числе его активов — нефтедобывающая компания «Укрнафта», нефтеперерабатывающий завод, медиа-холдинг «1+1 Медиа». Финансирование предвыборной кампании Владимира Зеленского не раз связывали с господином Коломойским.

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество... Это решение все же государственное»,— цитирует агентство УНН слова господина Зеленского.

В интервью американской газете The New York Times Игорь Коломойский также обвинил Вашингтон в использовании Украины для ослабления России. Кроме того, олигарх заявил, что разумнее нормализовать отношения с Россией, к которой можно обратиться за финансовой помощью. По мнению господина Коломойского, Киеву не стоит искать поддержки Вашингтона, так как Украину никогда не примут ни в ЕС, ни в НАТО.

О развитии отношений Киева и Москвы — в материале “Ъ” «Париж стоит встречи».