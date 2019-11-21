«Про перемены лучше забыть»

Неэффективная экономическая политика стала причиной распада СССР. Об этом Владимир Путин заявил в ходе дискуссии на форуме «Россия зовет!» Глава государства говорил в том числе и об угрозах современному миру. Президент, в частности, привел в пример Китай, который наладил экономику без ущерба для государства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает это сигналом: перемен нынешнего курса власти ждать не следует.

Владимир Путин в ходе дискуссии на форуме «Россия зовет» ответил на вопрос об угрозах существованию Европейского союза. В последнее время президент часто рассуждает на эту тему. Его тезис про кризис либеральных идей активно обсуждается в мировой печати. Путину пришлось даже несколько раз возвращаться к этой теме, разъяснять, что именно он имел в виду. И вот его спросили: нет ли аналогии — что происходит сейчас в ЕС и что происходило в позднем СССР?

Европейское сообщество столкнулось с угрозой распада. Среди причин называется рост правых националистических настроений. В Советском Союзе было нечто похожее — так называемый парад суверенитетов и желание республик, в том числе и впоследствии Украины, отделиться. Нет, главная причина советских трудностей — ошибки в экономике, а не национализм, скажем, в Прибалтике — таков был ответ главы российского государства. Можно было бы сказать, очередной исторический дискурс к реальной жизни отношения не имеет. Тем более, речь идет не о нашей стране, а о чисто западных проблемах.

И, тем не менее, именно к современной России это имеет непосредственное отношение. Это самое что ни на есть программное заявление. Во-первых, Владимир Путин своими последними интервью иностранным СМИ пытается доказать, что социально-политическая система современной Российской Федерации лучше и устойчивее, чем на Западе. Он приводит факты: вот проблемы с мигрантами, терроризм, кризис традиционных ценностей, торжество потребления и так далее. Во-вторых, и это главное, у нас всего этого нет.

Конечно, наша система не идеальна. Да где она идеальна? Однако никакие серьезные изменения нам не нужны. Зачем что-то менять, когда и так все работает? Важно следить за экономикой, чтобы электорат особо не жаловался.

Реформы государственных институтов, о чем постоянно кричит Запад, преобразования в избирательной сфере, создание работающего местного самоуправления, преобразования в судебной и правоохранительной системах — не первостепенная задача. Экономика работает, все более или менее довольны — о чем еще говорить? У нас есть национальные проекты, с их помощью мы совершим прорыв в светлое завтра. Так что менять ничего не нужно.

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Это можно рассматривать как сигнал тем, кто требует перемен. Вот Советский Союз вместо того, чтобы экономикой заниматься, затеял перестройку, гласность, демократию устроил. Вот посмотрите на Китай — там все правильно сделали. В экономике наладили и строй сохранили. И вот, можно сказать, процветают — сама Америка вынуждена с ними считаться. Все эти тезисы, понятно, спорные. Однако нам не предлагают их обсуждать — это данность: таким курсом мы идем. Продукты в магазинах будут, медицину наладим, в остальном нет необходимости. Про перемены лучше забыть — от них только вред.