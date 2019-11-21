Моралес готов вернуться в Боливию «уже завтра»

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью «РИА Новости», что хотел бы вернуться в страну уже завтра, но ждет гарантий безопасности от правительства де-факто. Ранее экс-президент попросил помощи международных посредников в возвращении в Боливию из Мексики, где ему было предоставлено политическое убежище.

«Нам сообщили, что против моего возвращения выступают США»,— сообщил господин Моралес. «Если со мной что-то произойдет, ответственным будет временное правительство»,— отметил он.

Ранее Эво Моралес говорил, что готов вернуться в страну, если парламент не утвердит его прошение об отставке. Он считает, что может добиться нормализации обстановки в Боливии и провести новые выборы.

Господин Моралес подал в отставку 10 ноября из-за протестов, начавшихся в Боливии после выборов. Его ухода потребовали военные. Обязанности президента возложила на себя вице-спикер Сената Жанин Аньес. Россия признала ее временным руководителем Боливии.

Об отставке читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».