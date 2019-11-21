Власти США потребовали от двух вузов отчитаться о контактах с Россией

Министерство образования США потребовало от двух ведущих вузов страны отчитаться о контактах с властями России, Китая, Катара и Саудовской Аравии, говорится в документе (.pdf), на который обратил внимание РБК. Письма были отправлены в Массачусетский технологический институт и Мэрилендский университет. Министерство среди прочего озаботили контакты вузов с «Лабораторией Касперского» и фондом «Сколково».

Ранее президиум Российской академии наук обратился к Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила контактов между российскими и иностранными учеными. РАН сочла правомерным накладывать ограничения только на ученых, работающих с государственной или коммерческой тайной.

Согласно приказу Минобрнауки, о котором стало известно в августе, российские ученые должны предупреждать ведомство за пять дней до предполагаемой встречи с иностранными коллегами, а также предоставлять сканы паспортов иностранцев. На встречи нельзя ходить в одиночку — должно присутствовать не менее двух российских ученых.

Подробнее о приказе — в материале “Ъ” «Торжество научного контролизма».