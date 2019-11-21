Джулиани отрицает причастность к обсуждению военной помощи Украине

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отрицает какую-либо причастность к вопросу о военной помощи Украине. Подозрения в этом являются ключевым моментом в процедуре импичмента президента США.

Предполагается, что господин Джулиани обсуждал с американскими дипломатами военную поддержку со стороны США, которая летом была приостановлена администрацией Дональда Трампа. «Реальность такова, что вопрос военной помощи не возникал, пока я не закончил задание, которое они мне дали. Я никогда не обсуждал с ними военную помощь»,— ответил Джулиани на вопрос Blaze TV, обсуждал ли он с дипломатами эту сторону американской поддержки (цитата по Reuters).

Ранее сообщалось, что бизнесмен советского происхождения Лев Парнас, считающийся близким к Рудольфу Джулиани, предупреждал Украину о приостановке военной помощи, если не будет начато расследование против Байденов.

Напомним, 20 сентября в ряде американских СМИ появились утечки, согласно которым в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына наиболее вероятного претендента на кресло президента США на выборах 2020 года Джо Байдена.

О слушаниях читайте в публикации “Ъ” «Свидетель отстранения».