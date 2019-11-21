Amnesty раскритиковала Facebook и Google

Правозащитная организация Amnesty International раскритиковала бизнес-модель сбора данных Facebook и Google. По ее мнению, она представляет угрозу для прав человека по всему миру. Организация считает, что предоставление людям бесплатных онлайн-услуг и последующее использование информации о них для таргетированной рекламы, приносящей доход, ставит под угрозу права человека, включая свободу выражения.

«Бизнес-модель компаний, основанная на слежке, вынуждает людей заключать фаустовскую сделку, в результате они могут пользоваться своими правами в интернете, подчиняясь системе, основанной на нарушениях прав человека»,— приводит AFP выдержку из отчета Amnesty. Такая бизнес-модель «по своей сути несовместима с правом на неприкосновенность частной жизни», считает организация.

Facebook мог давить на конкурентов при помощи информации о пользователях. Внутренние данные соцсети оказались в интернете — некие личные переписки, заметки и презентации. Часть страниц была помечена как «строго конфиденциальные». По данным СМИ, компания открывала доступ к информации о пользователях своим партнерам, например Amazon, который вкладывался в рекламу Facebook.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Информация о пользователях стала бизнес-инструментом».