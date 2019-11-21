СМИ узнали об отказе двигателя самолета Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибыл в Очаков, куда доставили задержанные Россией корабли, из-за технической неисправности самолета, передает НВ. После визита в Станицу Луганскую он должен был вылететь из Чугуева Харьковской области в Очаков Николаевской области.

Однако у президентского «Ан» отказал двигатель. Неисправность обнаружили до взлета. «Не завелись»,— заявил собеседник НВ. Было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали Airbus.

Позже господин Зеленский заявил, что состояние кораблей будет проанализировано, украинская сторона обязательно обратится к РФ, чтобы вернуть то, чего на них не хватает. Об этом он рассказал на брифинге в Очакове.

Вчера все задержанные в 2018 году Россией украинские корабли вернулись домой. Их встречали как военные, так и гражданские лица.

О решении вернуть корабли — в публикации “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».