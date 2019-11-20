Помпео: США не будут продлевать невыгодные договоры по контролю за вооружением

Вашингтон не будет подписывать или продлевать соглашения по контролю за вооружением, которые не отвечают его интересам, заявил государственный секретарь США Майк Помпео на брифинге после встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

«Президент (Дональд.—“Ъ”) Трамп никогда не позволит Америке подписать какое-либо соглашение по контролю над вооружениями, которое невыгодно США, или продлить действующее соглашение, которое истекает, если оно более не имеет смысла для Америки»,— сказал господин Помпео (цитата по ТАСС).

Он также упомянул Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией, действие которого истекает в феврале 2021 года. Майк Помпео отметил, что «мир быстро меняется, появилась угроза США со стороны Коммунистической партии Китая». «Всякий раз, когда мы обсуждаем, как создать стратегическую структуру, которая защищает Америку, это более не может быть договор, сторонами которого являются только Россия и США»,— сказал господин Помпео.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году. По нему Россия и США должны были к 5 февраля 2018 года сократить свои ядерные арсеналы до следующих показателей: 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок, а также 1550 боеголовок на развернутых носителях. Эти условия выполнили обе стороны.

Россия предлагает США продлить действие СНВ-3 еще на пять лет, Вашингтон пока не дал ответа. Президент России Владимир Путин заявил, что договор можно и не продлевать, но тогда не будет ограничений для гонки вооружений. В конце октября конгрессмены призвали Дональда Трампа продлить соглашение.

О том, как Россия и США пытаются согласовать подходы к продлению Договора СНВ-3,— в материале “Ъ” «Ограничение неуступательных вооружений».