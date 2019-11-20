Скворцова возьмет под личный контроль ситуацию с трансплантацией почек детям

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова пообещала взять под личный контроль ситуацию с трансплантацией почек детям в России. По ее словам, в стране сейчас насчитывается 25 детей, нуждающихся в трансплантации почки. Они получат необходимые консультации и лечение, а в ведомстве будет запущена горячая линия, посвященная этим вопросам, сказала министр.

«По каждому ребенку сейчас будет проведена отдельная работа, все они приглашаются в центры, которые лицензированы к трансплантации органов у детей, и прежде всего в наш центральный Национальный центр имени Шумакова, абсолютно у всех будет проведено сейчас консультативное подтверждение сегодняшнего статуса и проведено в полном объеме все необходимое лечение. Это мы взяли под свой контроль, я взяла под свой персональный контроль»,— цитирует госпожу Скворцову ТАСС.

“Ъ” ранее писал о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава России программы трансплантации почки. Двум врачам, Михаилу Каабаку и Надежде Бабенко, которые работали в нем на четверть ставки, сообщили, что их работа завершена. Причиной стали претензии к применяемому ими препарату. При этом в Минздраве заявили, что высококвалифицированные специалисты, обладающие достаточным научным и практическим опытом работы в сфере трансплантологии, продолжают работу в центре.

О ситуации с программой пересадки почек — в материале “Ъ” «Отделение, которого не было».

Руководитель Центра трансплантации почки Российской детской клинической больницы Алексей Валов о детской трансплантации — в интервью “Ъ”.