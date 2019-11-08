Дети умрут?

На прошлой неделе произошла трагедия. Без работы остались выдающийся трансплантолог Михаил Каабак и доктор Надежда Бабенко. Каабак и Бабенко должны были создать и возглавить отдел трансплантации в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава РФ (НМИЦ здоровья детей), но когда, уволившись с предыдущего места работы, трансплантологи пришли туда с трудовыми книжками, администрация центра сообщила им, что не нуждается в их услугах. Операции, которые планировали Каабак и Бабенко, проведены не будут. Отдел, который собирались создать, не будет создан. Маленькие пациенты, ожидающие трансплантации почки, переведены в другие клиники, не имеющие опыта трансплантации почки детям, весящим меньше десяти килограммов.

Раньше Михаил Каабак и Надежда Бабенко оперировали в двух клиниках. Взрослых пациентов — в Российском научном центре хирургии имени академика Петровского (там было их основное место работы), малышей — в НМИЦ здоровья детей.

По словам доктора Бабенко, руководство НМИЦ здоровья детей было заинтересовано в том, чтобы профессор Каабак создал и возглавил в центре отдел трансплантации органов. Каабак и Бабенко подготовили подробный проект будущего отдела и согласовали с руководством центра все, вплоть до фамилий врачей, которым предполагалось поручить руководство будущими отделениями трансплантации почки, печени, легких, а также вспомогательными отделениями, которые должны были готовить пациентов к трансплантациям и выхаживать после.

Заниматься созданием отдела трансплантации по совместительству не представлялось возможным. Во-первых, это слишком большая работа, чтобы чередовать ее с другими делами. Во-вторых, руководство НМИЦ здоровья детей (по словам доктора Бабенко) настаивало, что институт должен стать для трансплантологов основным местом службы. Пришлось сделать непростой выбор и Центр имени Петровского покинуть.

Дело в том, что оперировать малышей весом меньше десяти килограммов — задача крайне амбициозная. Детских донорских почек в России не бывает, а взрослая почка в организме малыша приживается плохо.

Проблему приживления взрослой почки в организме маленького ребенка современная медицина решает при помощи иммуносупрессора алемтузумаб. Это лекарство применяется off-label. То есть нигде в инструкции к препарату не написано, что его можно применять при трансплантации почки. Препарат предназначен для лечения рассеянного склероза. Однако его эффективность при трансплантации почки доказана научными исследованиями, и Всемирное трансплантологическое общество с 2010 года рекомендует алемтузумаб к применению при трансплантации почки маленьким детям. Смысл действия препарата в том, что он значительно снижает в крови пациента число лимфоцитов, тем самым перезагружает иммунную систему, и новая иммунная система начинает создаваться уже тогда, когда в организм пересажена донорская почка. Таким образом удается избежать отторжения.

В инструкциях Минздрава никакой алемтузумаб не предусмотрен. Министерство предполагает держать малышей на диализе, пока они не подрастут достаточно, чтобы получить взрослую почку. Проблема в том, что дети на диализе почти не растут.

Алемтузумаб для трансплантаций государство не закупает. Для своих операций Каабак и Бабенко получали препарат от благотворительных фондов, в том числе от Русфонда.

Никаких официальных запретов на применение алемтузумаба не было, но, похоже, именно этот «непорядок» не понравился чиновникам и послужил поводом уничтожить проект отдела трансплантации в НМИЦ здоровья детей и выставить на улицу врачей, которые умеют делать трансплантации маленьким детям.

Хуже всего то, что прямо сейчас десять детей находятся в критическом состоянии и родители не могут отдать им свою почку, потому что профессор Каабак в НМИЦ здоровья детей не оперирует.

Валерий Панюшкин, главный редактор Русфонда