В Австрии задержали подозреваемых в причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Штрахе

В Австрии задержаны подозреваемые в причастности к появлению видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, датированной 2017 годом. На видео была запечатлена встреча господина Штрахе на вилле на Ибице с женщиной по имени Алена Макарова, представлявшейся племянницей российского олигарха. В ходе беседы они обсуждали серое финансирование Австрийской партии свободы, лидером которой являлся господин Штрахе. Позднее СМИ узнали, что в роли россиянки за €7–8 тыс. снялась боснийская студентка.

Телеканал ORF сообщил, что по требованию прокуратуры было совершено три задержания (два в Вене, одно в Зальцбурге). Среди задержанных — 39-летний австриец и 52-летний гражданин Сербии. Их подозревают в найме девушки, выдававшей себя за Алену Макарову. Прокуратура считает, что задержанные требовали у господина Штрахе €400 тыс. за видеозапись встречи на Ибице.

Из-за разгоревшегося после публикации видео скандала Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку, правительство страны было распущено, свой пост покинул и федеральный канцлер Себастьян Курц. Для выхода из политического кризиса в стране были назначены досрочные парламентские выборы, победу на которых одержала Австрийская народная партия.

О досрочных выборах — в материале “Ъ” «Постскандальное голосование».

Подробнее о скандале с Хайнцем-Кристианом Штрахе — в материале “Ъ” «Летний вечер на Ибице, потрясший Вену».