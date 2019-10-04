В Австрии подвели итоги парламентских выборов

Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах, набрав 37,5% голосов. Итоги голосования, состоявшегося 29 сентября, опубликованы на сайте МВД Австрии.

Второе место заняла Социал-демократическая партия Австрии (21,2%), третьей стала Австрийская партия свободы (АПС) (16,2%). В пятерку также вошли партии «Зеленые» (13,9%) и NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») (8,1%). Всего на выборах проголосовали 6,3 млн избирателей.

Досрочные выборы в парламент прошли через четыре месяца после скандала, который привел к правительственному кризису. Поводом стала публикация видеозаписи разговора лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе и функционера этой партии Иоганна Гуденуса. Они встретились с русскоговорящей девушкой, которая представлялась племянницей российского олигарха, и обсуждали возможность тайного финансирования предвыборной кампании АПС. Это видео привело к отставке господина Штрахе с должности вице-канцлера, также свой пост покинул и федеральный канцлер Себастьян Курц.

О выборах читайте в публикации “Ъ” «Постскандальное голосование».