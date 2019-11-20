Госдума приняла закон о применении электрошокеров транспортной полицией

Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении закон об использовании электрошокеров сотрудниками транспортной полиции, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Закон вступит в силу спустя 90 дней со дня официального опубликования.

В соответствии с законом электрошоковые устройства включаются в перечень оружия, которое имеют право приобретать, хранить и носить сотрудники подразделений транспортной безопасности. Их можно будет использовать для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и работников подразделений транспортной безопасности, а также для пресечения сопротивления нарушителей и их задержания. О каждом случае применения электрошокера необходимо будет докладывать руководству.

Также закон запрещает применять электрошокеры в отношении беременных женщин, детей и инвалидов, если речь не идет о вооруженном сопротивлении или нападении.