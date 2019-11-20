Путин заявил о рисках для экономики России от резкого снижения инфляции

Замедление инфляции в России идет быстрее прогнозов и создает риски для роста экономики, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». По его словам, в начале 2020 года годовая инфляция может замедлиться до 3% и даже уйти ниже этого показателя.

«Вместе с тем снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали, и здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса»,— добавил президент. Он сообщил, что этот вопрос будет держаться на постоянном контроле.

По итогам 2019 года инфляция в России будет ближе к 3% при таргете Банка России в 4%.

Ранее сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономики Максим Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции. Господин Орешкин заявил о необходимости поднятия инфляции в России до целевого показателя, так как, по его словам, инфляция ниже ожиданий говорит о недополучении определенного объема совокупного спроса. Господин Силуанов в ответ напомнил, что резкое изменение инфляционных настроений тоже не всегда положительно влияет.

На прошлой неделе конкурирующие прогнозы Банка России, Минфина и Минэкономики о состоянии инфляции наконец сошлись: индекс потребительских цен в измерении «год к году» снизится к 3–3,5% на конец 2019 года, продолжит это делать до 2,5–3% в начале 2020 года и будет возвращаться к 4% к его концу.

Подробнее — в материале “Ъ” «Весь мир инфляций мы разрушим».

О панельной дискуссии форума «Россия зовет!» — в материале “Ъ” «Росту не хватило спроса».