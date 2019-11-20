Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о необходимости поднятия инфляции в России до целевого показателя, так как, по его словам, инфляция ниже ожиданий говорит о недополучении определенного объема совокупного спроса. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился с тем, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но отметил, что сейчас растут реальные располагаемые доходы россиян и предприятий. По итогам 2019 года инфляция в России будет ближе к 3% при таргете Банка России в 4%.

«Сколько ни занимайся структурными реформами, важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году инфляция окажется ближе к 3%, это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас»,— сказал Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» (цитата по «Интерфаксу»). По его оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году — больше 1 трлн руб.

Министр экономического развития Максим Орешкин Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Антон Силуанов в ответ напомнил, что резкое изменение инфляционных настроений тоже не всегда положительно влияет. «Низкая инфляция — это ниже инфляционный налог, выше доходы предприятий, населения. Мы просто должны это делать в плановом порядке, должно быть прогнозируемо. Мы должны выходить на целевые показатели инфляции»,— добавил он.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее конкурирующие прогнозы Банка России, Минфина и Минэкономики о состоянии инфляции наконец сошлись: индекс потребительских цен (ИПЦ) в измерении «год к году» снизится к 3–3,5% на конец 2019 года, продолжит это делать до 2,5–3% в начале 2020 года и будет возвращаться к 4% к его концу.

Подробнее — в материале “Ъ” «Весь мир инфляций мы разрушим».

Подробнее о панельной дискуссии форума «Россия зовет!» — в материале “Ъ” «Росту не хватило спроса».