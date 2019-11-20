Акимов предложил направить средства ФНБ на покупку новых электричек

Вице-премьер Максим Акимов предложил направить часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление парка пригородных поездов.

«Вы знаете, идут дискуссии о 40 млрд, которые ранее планировались на модернизацию тяги в грузовом сообщении, мне кажется, что дополнительные ресурсы могут быть направлены в этот сегмент»,— сказал он в рамках выставки «Транспортная Россия». В середине ноября Минтранс попросил для РЖД 39,8 млрд руб. из ФНБ для закупки тягово-подвижного состава.

Господин Акимов отметил, что на недавнем заседании правительственной комиссии по транспорту была рассмотрена модель модернизации парка электричек. «И будем обращаться с предложениями для того, чтобы снизить цену заемного капитала, который необходимо привлечь для модернизации подвижного состава, для закупки новых вагонов, а это сотни новых вагонов, сотни новых вагонов электричек»,— отметил он (цитата по ТАСС).

По словам вице-премьера, модель была отправлена на доработку, так как она, в своем нынешнем виде, «не целиком устраивает все стороны». «Проще сказать, что мы точно делать не будем — мы точно постараемся не перекладывать ни в коем случае затраты на модернизацию на потребителя. <...> Нагружать пассажира платежом за модернизацию подвижного состава, наверное, неправильно»,— добавил он.

О том, как монополия решила взять развитие пригородных перевозок на себя,— в материале “Ъ” «Электрички прибывают в ОАО РЖД».