Калифорния и климат превыше всего Штат не будет закупать автомобили у компаний, вставших на сторону Трампа в экологическом споре

Губернатор штата Калифорния объявил, что начиная со следующего года власти перестанут закупать автомобили у концернов General Motors, Toyota и Fiat Chrysler. Власти штата объясняют это тем, что компании не поддержали местные инициативы по борьбе с изменением климата, а встали на сторону федеральных властей и президента Дональда Трампа.

«Автопроизводители, которые сознательно выбрали исторически ошибочный путь, ощутят на себе всю мощь покупательской способности Калифорнии,— заявил губернатор штата Гевин Ньюсом.— Калифорния перестанет закупать транспортные средства у компаний, которые отказались защищать наш воздух и выбрали регрессивный подход Дональда Трампа».

Речь идет о вопросе признания права калифорнийского Управления по защите окружающей среды (CARB) устанавливать стандарты по выбросам выхлопных газов для автомобилей, продающихся в Калифорнии.

В июле компании Ford, Honda, Volkswagen и BMW достигли соответствующего соглашения с CARB, пообещав продавать с 2026 года в штате модели с пониженным расходом топлива и выбросов, чтобы затем распространить эту практику на остальные штаты страны.

General Motors, Fiat Chrysler, Toyota и Nissan не стали подписывать это соглашение, а в конце октября присоединились к иску федерального правительства против властей штата Калифорния, которое хочет запретить региональным властям самостоятельно устанавливать требования по экономичности автомобилей и уровню выброса выхлопных газов.

Власти Калифорнии считают, что отказ закупать автомобили от General Motors, Fiat Chrysler, Toyota и Nissan для местных служб может существенно ударить по продажам компаний.

По данным за 2018 год, власти штата закупили 2672 автомобиля на общую сумму $74 млн. На первом месте по закупкам (36,6% и $27 млн) оказались автомобили марки Chevrolet, входящей в GM. На втором месте автомобили Ford — доля 24,2%. Затем идут автомобили марки RAM, входящей в Fiat Chrysler,— 10,7%, затем Nissan — 6,6%, и Toyota — 4,9%.

Таким образом, закупки автомобилей у компаний, которые позднее не поддержали более жесткие требования властей Калифорнии по выбросам и экономичности, в 2018 году составили более половины от всех закупленных властями штата. «Это еще один обмен ударами в борьбе против изменения климата, к которому приводят автомобили,— считает юрисконсульт по вопросам защиты окружающей среды Университета Лос-Анджелеса Джулия Стайн.— Все это должно дать четкий сигнал автопроизводителям, которые выступили против Калифорнии в судебном разбирательстве. Штат принимает меры для того, чтобы стимулировать автопроизводителей быть на правильной с точки зрения штата стороне».

Евгений Хвостик