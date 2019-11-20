Суд признал отставку экс-главы красноярской счетной палаты законной

Красноярский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции, отказавшегося восстановить в должности экс-главу краевой счетной палаты Татьяну Давыденко. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, апелляционная инстанция посчитала решение Центрального райсуда Красноярска законным и обоснованным. Стороны могут обжаловать решение в Восьмом кассационном суде с дислокацией в Кемерово в течение четырех месяцев.

Скандал вокруг Татьяна Давыденко развернулся после ее интервью журналисту Андрею Караулову и сессии заксобрания Красноярского края, на которой она представила доклад о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства, бесконтрольных вырубках леса и многомилионных хищениях.

В июле этого года депутаты досрочно уволили Татьяну Давыденко с должности председателя счетной палаты Красноярского края, которую она занимала на протяжении восьми лет. Основанием для этого стала прокурорская проверка, выявившая в действиях госпожи Давыденко использование служебного положения в пользу аффилированных лиц и неурегулированный конфликт интересов.

В августе Татьяна Давыденко подала иск к региональному заксобранию и счетной палате, потребовав восстановить ее в должности. Однако Центральный райсуд Красноярска отказал ей в удовлетворении исковых требований. Пока идет судебный процесс, депутаты назначили главой краевой счетной палаты аудитора Дмитрия Воропаева. Его кандидатуру предложили губернатор Александр Усс и спикер парламента Дмитрий Свиридов.

О том, кто возглавил счетную палату вместо Татьяны Давденко, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Замена в основном составе»

Илья Галагуз