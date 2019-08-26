Экс-глава красноярской счетной палаты не смогла оспорить досрочную отставку

Центральный райсуд Красноярска отказал в удовлетворении иска бывшего председателя краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, требовавшей восстановить ее в должности. «Мотивированное решение еще не изготовлено, поэтому не можем сказать причины отказа. На заседании был только адвокат»,— сообщила “Ъ-Сибирь” помощник судьи Елена Кухтенко.

Напомним, 11 июля депутаты заксобрания Красноярского края досрочно уволили Татьяну Давыденко с должности председателя региональной счетной палаты, которую занимала на протяжении восьми лет. Основанием для этого стала прокурорская проверка, которая выявила в действиях госслужащей использование служебного положения в пользу аффилированных лиц и неурегулированный конфликт интересов. В августе Татьяна Давыденко подала исковое заявление к региональному заксобранию и счетной палате. Госпожа Давыденко говорила “Ъ”, что считает решение депутатов незаконным.

Скандал вокруг экс-главы краевой счетной палаты развернулся после ее интервью журналисту Андрею Караулову и сессии регионального парламента, на которой она представила доклад о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства, бесконтрольных вырубках леса и многомилионных хищениях.

Подробнее об исковом заявлении и ситуации — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Пересчетная палата»

Юлия Сасевич