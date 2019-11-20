Заксобрание Петербурга одобрило поправки в проект бюджета на 2020 год

Петербургский парламент на заседании 20 ноября во втором чтении одобрил поправки к проекту бюджета города на 2020 год.

Парламентарии одобрили две губернаторских поправки к законопроекту и одну от партии «Единая Россия». Среди них — увеличение дефицита бюджета до 52,7 млрд рублей и рост расходной части на 26,3 млрд руб., увеличение на 725 млн руб. расходов комитета по развитию транспортной инфраструктуры из-за строительства развязки возле «Экспофорума», увеличение субсидии ГУП «Горэлектротранс» на 228 млн руб. и ряда других расходов.

Согласно губернаторским поправкам, доходы бюджета города в следующем году составят около 675 млрд руб., расходы — 727,7 млрд руб. Дефицит бюджета запланирован в размере 8% от собственных доходов.