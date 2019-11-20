Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram. Суммарный оборот Instagram-рекламы в России в 2018 году составил 10 млрд руб., а по итогам 2019 года составит 12–15 млрд руб.

Большинство попавших в рейтинг — женщины. По мнению опрошенных изданием экспертов, причина значительного перевеса в том, женщины-блогеры создают контент, который интересен как подписчикам-женщинам, так и подписчикам-мужчинам.

Топ-15 самых зарабатывающих российских Instagram-блогеров:

Ксения Собчак (телеведущая, политик, 6,8 млн подписчиков, доход $1,6 млн); Регина Тодоренко (телеведущая, 7 млн, $0,86 млн); Ольга Бузова (телеведущая, певица, 16,5 млн, $0,86 млн); Алан Енилеев (автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed, 2,1 млн, $0,85 млн); Полина Гагарина (певица, 7,5 млн, $0,77 млн); Елена Темникова (певица, 5,2 млн, $0,76 млн); Хабиб Нурмагомедов (боец смешанных боевых единоборств, 18 млн, $0,57 млн); Анна Хилькевич (актриса, 9 млн, $0,57 млн); Яна Рудковская (продюсер, 2.4 млн, $0,56 млн); Дарья Клюкина (модель, 2,7 млн, $0,56 млн); Ида Галич (снимает видеоскетчи в Instagram, 6,2 млн, $0,55 млн); Вера Брежнева (певица, 11,3 млн, $0,48 млн); Ирена Понарошку (телеведущая, 2,3 млн, $0,43 млн); Виктория Боня (бывшая участница реалити-шоу, 6,3 млн, $0,41 млн); Наталья Рудова (актриса, 4 млн, $0,4 млн).

Исследование проводилось компанией Double Data по просьбе Forbes, проанализировавшая аккаунты российских Instagram-блогеров с общим числом подписчиков более 2 млн человек и с наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Данные проанализированы за период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.