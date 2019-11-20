Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram. Суммарный оборот Instagram-рекламы в России в 2018 году составил 10 млрд руб., а по итогам 2019 года составит 12–15 млрд руб.
Большинство попавших в рейтинг — женщины. По мнению опрошенных изданием экспертов, причина значительного перевеса в том, женщины-блогеры создают контент, который интересен как подписчикам-женщинам, так и подписчикам-мужчинам.
Топ-15 самых зарабатывающих российских Instagram-блогеров:
Исследование проводилось компанией Double Data по просьбе Forbes, проанализировавшая аккаунты российских Instagram-блогеров с общим числом подписчиков более 2 млн человек и с наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Данные проанализированы за период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.
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