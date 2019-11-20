Суд оштрафовал политолога Крашенинникова на 30 тыс. руб. за мат в Telegram

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал уральского политолога и журналиста Федора Крашенинникова виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») из-за оскорбления представителей власти. Как уточнили в пресс-службе суда, господин Крашенинников оштрафован на 30 тыс. руб.

«Я собираюсь обжаловать решение. Вопрос не в сумме, а в том, что дело выстроено на ровном месте»,— заявил “Ъ-Урал” политолог.

Напомним, поводом для возбуждения дела стало обращение в полицию подписчика Telegram-канала господина Крашенинникова Салавата Хазиева. В своем заявлении Салават Хазиев попросил проверить публикации канала «на наличие в них призыва к массовым беспорядкам, к свержению власти, экстремизму, а также на разжигание ненависти к православным верующим и их унижение». В качестве приложения Салават Хазиев предоставил публикации из Telegram-канала на восьми листах.

Согласно протоколу об административном нарушении, Федор Крашенинников в своем Telegram-канале опубликовал пост о суде над политиком и главой федерального штаба Алексея Навального Леонидом Волковым, в котором негативно и нецензурно выразился о «путинских судьях».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Запрещенные слова попали в заблокированную сеть».

Анастасия Реутова