Политолога Федора Крашенинникова просили проверить на экстремизм и призывы к массовым беспорядкам

Подписчик telegram-канала уральского политолога Федора Крашенинникова Салават Хазиев просил проверить публикации канала «на наличие в них призыва к массовым беспорядкам, к свержению власти, экстремизму, а также разжигание ненависти к православным верующим и их унижение».

Согласно заявлению к прокурору Свердловской области Алексею Охлопкову, опубликованному господином Крашенинниковым в соцсетях, господин Хазиев также увидел в публикациях призывы к свержению действующей власти в РФ, несанкционированным митингам и сопротивлению с сотрудниками полиции, осуществляющих общественных порядок.

По мнению подписчика, публикации политолога подрывают авторитет власти и формируют у людей агрессивное поведение по отношению к чиновникам, сотрудникам полиции и священникам. «Также выкладывает публикации, где пытается унизить людей по религиозному признаку, разжечь межрелигиозные конфликты, оправдывая насильственные действия по отношению к другим людям»,— сообщается в документе. В качестве приложения Салават Хазиев предоставил публикации из Telegram-канала на восьми листах.

О возбуждении административного дела по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») в отношении политолога Федора Крашенинникова стало известно в понедельник, 28 октября. Причиной стал нецензурный комментарий в личном telegram-канале в отношении судей. Согласно протоколу об административном правонарушении, 10 июня Федор Крашенинников в своем Telegram-канале прокомментировал новость об освобождении Леонида Волкова: «какие же бл… эти путинские судьи». Политологу грозит штраф от 30 до 100 тыс. руб.

Анастасия Реутова