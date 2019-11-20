Ростуризм доработает туристический бренд России

Ростуризм заключил договор с подрядчиком для разработки туристического бренда России, говорится в материалах госзакупок. За основу будет взята концепция турбренда страны, победившая в 2018 году. На это обратил внимание РБК.

Победителем стало брендинговое агентство Plenum, запросившее за свои услуги 3,8 млн руб. Контракт с ним был заключен 13 ноября. Согласно условиям договора, готовый вариант должен быть представлен Ростуризму 5 декабря. Представитель Ростуризма сообщил РБК, что в основе работы будет лежать концепция бренда, победившая в финале открытого всероссийского конкурса «Туристический бренд России» в 2018 году, а Plenum доработает визуальную и смысловую идентификацию. Ростуризм планирует презентовать доработанный бренд в первой половине 2020 года, после чего он будет интегрирован в коммуникационные кампании различного уровня в России и мире.

Открытый конкурс по бренду провели в 2015 году. Концепция, победившая в конкурсе, была представлена в конце ноября 2018 года: ею стал бренд «Россия — целый мир», созданный в духе супрематизма. Общественный совет утвердил эту концепцию как финальный вариант. Однако, по словам собеседника РБК, задействованного в этом проекте, доработать концепцию рекомендовали участники рынка, с которыми Ростуризм проводил консультации.

Ранее комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России SPN Communication за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри и слоганом «Создавать великое». Метабренд представили на одном из пленарных заседаний «нулевого» дня VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

О создании бренда читайте в публикации “Ъ-Санкт-Петербург” «Головной бренд».