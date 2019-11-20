Лондонский суд разрешил экс-совладельцу Внешпромбанка увеличить ежемесячные расходы

Высокий суд Лондона разрешил бывшему совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову увеличить свои ежемесячные расходы, говорится в соответствующем судебном решении. На это обратили внимание «Ведомости». Ранее из-за ареста активов расходы банкира были ограничены суммой £80 тыс.

Согласно решению, господин Беджамов теперь может оплачивать аренду своей квартиры в Монако и Лондоне — залог до £144 тыс. и еженедельный платеж не более £18 тыс., а также охрану — до £24 тыс. в Лондоне и €29 тыс. в Монако, а также ежемесячно тратить до £40 тыс. на другие расходы. Также ему позволено платить за обучение своих трех детей.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году. Регулятор посчитал его санацию невозможной. Банк и господина Беджамова признали банкротами. Следствие полагает, что в течение 2009–2015 годов бывшие собственники и руководство Внешпромбанка оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов вкладчиков, в результате чего похитили более 114 млрд руб. Господин Беджамов объявлен в розыск и заочно арестован, он бежал за границу.

Сестру Георгия Беджамова бывшую совладелицу Внешпромбанка Ларису Маркус также признали банкротом. В мае 2017 года ее приговорили к девяти годам за хищение более чем 113,5 млрд руб., затем в августе Мосгорсуд снизил срок заключения Маркус до восьми лет и шести месяцев.

О развитии дела читайте в материале “Ъ” «Экс-банкиру отменили свидетельский статус».

О том, почему у господина Беджамова появилась большая задолженность по аренде недвижимости,— в материале “Ъ FM”.