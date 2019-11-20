По театру поползли слушания

В Дорогомилово прошли общественные слушания по проекту строительства здания «репетиционной сцены» Мастерской Петра Фоменко на набережной Тараса Шевченко. Местные жители опасаются, что проект на самом деле является прикрытием для строительства кафе и ресторанов. Представители театра жалуются, что им уже сложно работать без нового здания.

С 2008 года на набережной Тараса Шевченко расположена новая сцена театра «Мастерская Петра Фоменко» (здание было построено по проекту архитектора Сергея Гнедовского, который получил за эту работу премию «Золотое сечение»). Теперь театр просит разрешить построить рядом новое здание — «репетиционную сцену», эскиз которой тоже подготовил господин Гнедовский. Предполагается, что здание разместится на том же склоне набережной, и будет соединено с основным помещением надземным переходом. На крыше нового здания будет «зеленая» смотровая площадка с отдельным свободным входом

«Этот проект жизненно важен для нас,— рассказал “Ъ” директор театра Андрей Воробьев.— За последние годы штат вырос с 86 человек до 350, еще у нас 50–60 внештатных сотрудников и работников по договору. В репертуаре театра 44 спектакля, плотность работы колоссальная, проходит около 600 мероприятий за один сезон и нам жизненно необходима новая площадь».

Господин Воробьев рассказал “Ъ”, что в новом здании разместятся четыре репетиционные сцены, одна репетиционно-игровая, склады для декораций, театральное кафе, гардероб и кабинеты сотрудников.

При этом единственный репетиционно-игровой зал будет вмещать до 310 человек, а штат театра увеличится не более чем на 2%. «Из-за этого дополнительных машино-мест театру не потребуется»,— заверил Андрей Воробьев. По его словам, вместе с участком эксплуатируемой кровли площадь здания составит 10,46 тыс. кв.м. Создание проекта оплатит меценат, чье имя театр пока не готов раскрыть. Помимо строительства здания проект подразумевает благоустройство набережной Тараса Шевченко — возведение велодорожек, прогулочных зон, детских игровых площадок, пандусов для инвалидов, посадка примерно тысячи деревьев и кустарников, сказал господин Воробьев. Средства на создание парковой зоны планируется взять из городской казны.

Тем не менее многие жители и местные активисты протестуют против проекта, поскольку строительство затронет часть природных территорий набережной. В субботу депутат Мосгордумы Сергей Митрохин провел «общественную инспекцию» застраиваемой территории вместе с муниципальными депутатами и жителями района. Представители театра утверждают, что от строительства пострадают всего 20–30 деревьев, но многие жители не согласны с этой оценкой.

«Мы посчитали деревья, которые подлежат уничтожению, их порядка ста,— рассказал “Ъ” муниципальный депутат Дорогомилово Михаил Меньшиков.— Если вы откроете сам проект планировки, посмотрите, как располагается земельный участок, подлежащий застройке, и сравните его с территорией природного комплекса, то сами увидите, что эти деревья не могут быть сохранены».





По словам местных жителей, при строительстве прошлого здания театра было вырублено 64 дерева. «Андрей Воробьев обещал жителям, что взамен деревьев будет высажен гораздо больший объем, однако этого не произошло»,— сообщил местный активист Владимир Егоров. В разговоре с “Ъ” господин Воробьев ответил, что театр как юридическое лицо не может самовольно заниматься посадкой деревьев: «Была выдана порубочная ведомость, согласно которой были выплачены деньги на посадку деревьев в этом же районе. Мы тоже посадили несколько деревьев и кустарников, часть из них была уничтожена грузовиками, которые ездили по набережной к причалу».

Особенное недовольство жителей вызвали предлагаемые изменения Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), согласно которым на территории смогут размещаться «места общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)». «Речь идет о театральном кафе и пищеблоке в зрительской части нового здания, мы обязаны предоставлять эту услугу своим посетителям»,— пояснил “Ъ” господин Воробьев. «Мы обоснованно полагаем, что часть помещений будет отдана под аренду и в здании помимо театра будут присутствовать развлекательные заведения»,— рассказал господин Егоров. Местные жители опасаются, что в таком случае и без того сложная транспортная ситуация в районе ухудшится, шумовое загрязнение возрастет, а единственная оставшаяся в районе природная зона будет постепенно застраиваться для коммерческого использования.

За неделю до проведения слушаний в Дорогомилово были расклеены фейковые листовки от имени управы, в которых утверждалось о плане сооружения «самого большого ночного клуба в Европе» в здании театра.

Во время слушаний жители активно критиковали проект. Презентация представителя Москомархитектуры, посвященная изменениям ПЗЗ и планировке территории, прерывалась свистом и криками «Долой!». Директор театра Андрей Воробьев попытался опровергнуть слухи о коммерческом использовании театра: «Никаких ресторанов, ночных клубов, торговых центров никто не собирается строить, потому что мы — государственное бюджетное учреждение культуры. Согласно действующему законодательству, мы не извлекаем прибыли». В ответ Сергей Митрохин заявил, что руководство театра не сможет гарантировать выполнение этих условий в будущем. «Если не завтра, то через год придет застройщик и застроит территорию барами и ресторанами»,— ответил депутат.

Одним из последних выступил художественный руководитель театра Евгений Каменькович: «Этот проект — вопрос нашего выживания. Это от отчаяния. Когда выпускается спектакль, мы на 15 дней закрываем большую сцену — и мы фактически разоряемся. Так происходит 45 дней в году».

Тем не менее жители отказались поддержать актеров.

Опрошенный “Ъ” эксперт в области архитектуры на условиях анонимности рассказала, что при проведении слушаний и большом желании властей ПЗЗ могут изменяться как до строительства, так и после него: «То, что у нас есть возможность изъявить пожелания в виде слушаний или акций протеста, не означает, что градостроительную политику должны определять бабушки из соседнего дома. Что касается утвержденных документов — даже если они были написаны давно и есть зафиксированные параметры, это не означает, что их тоже нельзя изменить под проект». На вопрос о том, необходимо ли театру изменение ПЗЗ для организации театрального кафе, эксперт ответила: «Невозможно в каждом случае разобраться в том, какая должна быть использована классификация землепользования, это всегда определенная условность и допущение, этим занимаются целые институты на уровне государства. Уверена, что государственные эксперты разбираются в вопросе лучше, чем жители окружающих домов».

Стоит отметить, что дата и время слушаний о новом здании театра совпали с обсуждением другого важного для жителей Дорогомилово проекта — строительства ЖК на территории Бадаевского завода. Из-за этого многим местным активистам пришлось выбирать, куда пойти голосовать. «Это естественный процесс для управы — они не хотят, чтобы люди объединялись вокруг одной проблемы,— прокомментировал ситуацию Владимир Егоров.— Оба проекта были рассмотрены еще в марте, но публичные слушания по ним были перенесены на осень, чтобы не создавать ажиотаж перед выборами в Мосгордуму». При этом незадолго до слушаний неизвестные лица расклеили по району листовки с резкой критикой Сергея Митрохина и муниципальных депутатов, подписанные другим депутатом Мосгордумы — Екатериной Енгалычевой. В районной группе в Facebook госпожа Енгалычева заявила, что не имеет к листовкам отношения, и пообещала написать запрос в правоохранительные органы. Выступая на слушаниях по теме Бадаевского завода, она напомнила про обсуждение «театрального» проекта: «Правительство Москвы ухищрялось, что только ни делало, чтобы разделить население, чтобы люди не знали, куда пойти. И тем не менее люди все равно пришли — настоящие жители Дорогомилово. Услышьте их!» Как сообщил присутствовавший на слушаниях корреспондент «Коммерсантъ-FM», жители района выступили против строительства на территории завода.

Юрий Слинько