МИД Германии: Путин дал Меркель обещания по транзиту газа через Украину

Президент России Владимир Путин дал ряд обещаний канцлеру Германии Ангеле Меркель по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Глава МИД ФРГ не указал, в чем именно заключались обещания.

«Госпожа федеральный канцлер много месяцев назад сказала четко президенту Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину и в будущем будет очень важной темой. И Путин дал ей некоторые обещания»,— сказал господин Маас в ходе брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в Киеве (цитата по ТАСС).

Сейчас, отметил министр, идет поиск путей для реализации этих обещаний. «Мы сейчас пребываем в периоде реализации этих обещаний, чтобы этот газовый транзит был организован»,— рассказал он. Хайко Маас подчеркнул, что в этом направлении «есть много проблем, которые надо решать». Глава МИД ФРГ понадеялся, что обещания господина Путина госпоже Меркель будут выполнены. В целом Германия поддерживает переговоры о транзите газа через Украину, добавил он, подчеркнув, что транзит надо продолжать и после 2019 года.

Напомним, действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа истекает 31 декабря 2019 года. 18 ноября «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми.

О том, как прошли последние газовые переговоры между Москвой и Киевом,— в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».