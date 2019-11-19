Балетные гала петербургских артистов пройдут в Сербии и Китае В рамках проведения культурных программ Санкт-Петербурга в Сербии и в Китайской Народной Республике 22 и 23 ноября в Белграде и 26 ноября в Шанхае состоятся гала-концерты солистов балета ведущих театров Санкт-Петербурга.

В Белграде артисты выступят на сцене многофункционального культурного комплекса «Сава-Центр», а в Шанхае — на сцене Шанхайского центра восточного искусства.

Нина Змиевец и Денис Климук, солисты Театра балета Бориса Эйфмана, исполнят дуэт из балетного спектакля по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» в хореографии Бориса Эйфмана, а также номер из балета «Красная Жизель», сюжет которого вдохновлен историей жизни великой русской балерины Ольги Спесивцевой.

Ирина Перрен и Марат Шемиунов, артисты Михайловского театра, привезут на белградскую сцену адажио из «Спартака» в постановке Георгия Ковтуна и адажио «Аллегория Свободы» из балета «Пламя Парижа» в хореографии Василия Вайнонена. Шанхайским зрителям артисты представят фрагменты из балета «Жар-птица» Михаила Фокина на музыку Игоря Стравинского. В программах обоих городов Ирина и Марат исполнят еще один номер Вайнонена — «Вальс» на музыку Морица Мошковского, а также представят танцевальное воплощение знаменитой песни «Je suis malade».

Первый балет хореографа Эдварда Клюга «Танго» будет представлен и в Сербии, и в Китае приглашенным солистом Мариинского и Михайловского театров Денисом Матвиенко и первой солисткой Мариинского театра Анастасией Матвиенко. В белградской программе пара также исполнит фрагмент из сказочного балета норвежского композитора Эдварда Грига «Пер Гюнт» в хореографии Эдварда Клюга.

В Шанхае Денис Матвиенко исполнит номер с загадочным названием «ШШШ» в хореографии Клюга.

В концерте в Поднебесной дуэт первой солистки Мариинского театра Олеси Новиковой и премьера Михайловского театра Леонида Сарафанова исполнит постановку Эрика Готье «Балет 101».

Первый солист Михайловского театра Джулиан Маккей выйдет на шанхайскую сцену в дуэтах из классических и романтических балетов. Зрители увидят па-де-де из балета «Сильфида» Августа Бурнонвиля, «Электрик» из балета «Синяя борода» в редакции Василия Медведева по хореографии Мариуса Петипа, адажио из балета «Ромео и Джульетта» в постановке Леонида Лавровского.

В программе шанхайского вечера представлены три номера на музыку Петра Ильича Чайковского. Публика увидит па-де-де из балетов «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа и знаменитый вставной номер «Русская» в хореографии Льва Иванова. В Шанхае его исполнит прима Михайловского театра Ирина Перрен.

Солисты и кордебалет порадуют сербскую публику фрагментом из балета «Талисман» и па-де-склявом из балета «Корсар» Мариуса Петипа, а также гран-па из балета «Дон Кихот» Александра Горского. Бессмертный свадебный дуэт Китри и Базиля с каноническими фуэте увидят и в Шанхае — в виде легендарного па-де-де из третьего действия.

Финалом каждого гала станет дивертисмент с участием всех артистов концерта.

Проекты реализованы в рамках государственного заказа комитета по культуре Санкт-Петербурга.